Nagihan şampiyon oldu mu? Nagihan Karadere şampiyon oldu mu, ne zaman finale çıktı?

Nagihan şampiyon oldu mu sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Nagihan Karadere, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 400m engelli rekor derecesi 55.09 saniyedir. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.Nagihan Karadere şampiyon oldu mu, ne zaman finale çıktı?

NAGİHAN KARADERE ŞAMPİYON OLDU MU?

Survivor 2018'de yarışan Nagihan Karadere, finalde Adem Kılıççı ile karşı karşıya geldi. 2017 yılında da finale kalan Adem Kılıççı, şampiyonluğu Ogeday Girişken'e kaptırmıştı. 2018 yılında ise şampiyon olan isim oldu. Bu nedenle Nagihan'ın hiç şampiyon olamadığı görülmekte.

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