Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın, koronavirüs salgınının eğitim hayatına yansımalarını konu aldığı yazısında öğretmen ve öğrenciler için kullandığı "Rahata alıştılar" ifadesi büyük tepki çekti. Alçı'ya tepki gösteren isimlerden Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı, "Uzaktan eğitimi kolay sanıp böyle bir ifade kullanılması kabul edilemez" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, koronavirüs salgınının eğitim hayatına yansımalarını konu aldığı yazısında öğretmen ve öğrenciler için "rahata alıştılar" ifadesini kullandı. Alçı'nın yazısına eğitimciler ve veliler sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

"KÖTÜ DÜŞÜNCELERİNİZİ ÖĞRETMENLERİN ÜZERİNDEN ÇEKİN"

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de Alçı'nın yazısına yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugün yazdığı köşesinde 'öğretmenler rahata alıştı' diye başlık atmış. Öğretmenlik ile uzaktan yakından alakası olmayan bir kişinin uzaktan eğitimi kolay! zannederek öğretmenlere böyle bir ithamda bulunulması kabul edilemez. Yüz yüze eğitimden çok daha zor olan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler fedakarca görev yapmakta ve öğrencilerinin öğrenme kayıplarının önüne geçebilmek için gayret sarf etmektedir. Kaldı ki salgın seyrinin kontrol altına alınması sonrasında okulların yüz yüze eğitime geçmesini en çok isteyenler de öğretmenlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde fedakarca görev yapan öğretmenler sizden teşekkür beklemiyor, kötü düşüncelerinizi öğretmenlerin üzerinden çekin yeterlidir..."

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI

Alçı'nın öğretmenler ve öğrenciler için kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekerken, Alçı kısa sürede Twitter'da TT oldu. İşte o tepkilerden bazıları;

İşte Alçı'nın yazısındaki ilgili bölüm:

"ÖĞRETMENLER RAHATA ALIŞTI...

Öğretmenler olduğu yerden uzaktan eğitime devam ediyor. Onlar da farkında uzaktan eğitimin neredeyse hiçbir geri dönüşünün olmadığının. Ne sınav var, ne sağlıklı bir kontrol.

Hele Anadolu'da, köylerdeki durumu unutun!

Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki…

Hakikaten isyan ediyorum! Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?

(Bana karşı çıkacak olanlara yarın uluslararası kuruluşların bu konudaki çağrılarını anlatacağım…)"