Nagehan Alçı "canlı yayını terk etti" iddiasına yanıt verdi: Buna yalnızca pes diyorum

Kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçimlerinin kazananı oldu. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine göre büyük yükseliş yaşadı ve birçok ilde oyunu ciddi şekilde artırdı.

NAGEHAN ALÇI CANLI YAYINI TERK ETTİ

Diğer yandan, seçim sonuçları netleşmeye başladığında Habertürk ekranları ilginç görüntülere sahne oldu. Seçim yayınının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın "Binali Yıldırım birazdan açıklama yapacak" sözleri üzerine Nagehan Alçı, "Kaybettik açıklaması yapacak" demesiyle stüdyoda soğuk rüzgarlar esti. Nagehan Alçı, daha sonra Didem Yılmaz'a yayından ayrılmak zorunda olduğunu ileterek stüdyoyu terk etti. Alçı, stüdyodan ayrılırken, Fatih Altaylı, "Nagehan'ın meşhur cep telefonuna, meşhur mesaj geldi anlaşılan" diyerek Nagehan Alçı'ya takıldı.

"ÇARPITMANIN DA SINIRI OLMUYORMUŞ"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı köşe yazısında iddia ile ilgili açıklama yaptı. Alçı, "Bazı takıntılı medya organları bunu sonuçları beğenmeyip yayını terk ettiğim şeklinde haber yapmışlar. Buna yalnızca 'pes' diyorum. Çarpıtmanın da sınırı olmuyormuş… Sonuçları daha açıklanmadan tahmin eden ve aynı yayına bir süre sonra dönen ben değilmişim gibi yalanlarına devam ettiler" ifadelerini kullandı.

Alçı'nın yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

Dün seçim sonuçlarını grubumuzun iki kanalı Habertürk TV ve Show TV'de yorumladım. Önce Habertürk yayını ile başladık, bir süre sonra söz verdiğim gibi Show TV'ye geçtim.

Bazı takıntılı medya organları bunu sonuçları beğenmeyip yayını terk ettiğim şeklinde haber yapmışlar. Buna yalnızca 'pes' diyorum. Çarpıtmanın da sınırı olmuyormuş… Sonuçları daha açıklanmadan tahmin eden ve aynı yayına bir süre sonra dönen ben değilmişim gibi yalanlarına devam ettiler.

Ama bu seçim sonuçları, iki tarafta da böylesi radikal ve gerçeklerden kopuk medyanın miadını doldurduğuna işaret ediyor."