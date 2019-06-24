Nagehan Alçı, "Binali Yıldırım kaybetti" deyip yayını terk etti!

Türkiye'nin gündeminin ilk sırasında aylardır konuşulan, tekrarlanan İstanbul yerel seçimleri bugün gerçekleşti. Tek pusula, tek zarf şeklinde yapılan oylamada oylar kısa sürede sayıldı ve kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerinin kazananı oldu. CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerine göre büyük yükseliş yaşadı ve birçok ilde oyunu ciddi şekilde artırdı.

NAGEHAN ALÇI CANLI YAYINI TERK ETTİ

Diğer yandan, seçim sonuçları netleşmeye başladığında Habertürk ekranları ilginç görüntülere sahne oldu. Seçim yayınının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ın "Binali Yıldırım birazdan açıklama yapacak" sözleri üzerine Nagehan Alçı, "Kaybettik açıklaması yapacak" demesiyle stüdyoda soğuk rüzgarlar esti. Nagehan Alçı, daha sonra Didem Yılmaz'a yayından ayrılmak zorunda olduğunu ileterek stüdyoyu terk etti. Alçı, stüdyodan ayrılırken, Fatih Altaylı, "Nagehan'ın meşhur cep telefonuna, meşhur mesaj geldi anlaşılan" diyerek Nagehan Alçı'ya takıldı.

GERİ DÖNEREK AÇIKLAMA YAPTI

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk TV ekranlarında devam eden canlı yayına tekrar döndü ve yayından ayrılması ile ilgili bir açıklama yaptı. Alçı, Show TV yayınına katılmak üzere programdan ayrıldığını belirtti.