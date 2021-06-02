Müzisyen Batuhan Süleyman Büke başarının sırlarını açıkladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müzisyen Batuhan Süleyman Büke başarının sırlarını açıkladı!

Müzisyen Batuhan Süleyman Büke başarının sırlarını açıkladı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Batuhan, hakkında merak edilenleri ilişkin açıklamada bulundu. 15 Kasım 2004 yılında İzmir'de dünyaya geldiğini belirterek 5 yaşında piyano ile tanıştığını 14 yaşındayken eserinin ortaya çıkardığını söyledi.

14 yaşında 23 Temmuz 2018'de çocukluk isimli eseri dünya çapında en çok dinlenenler listesinde yer aldı. Başarıya giden yolda yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan ünlü müzisyen sosyal sorumluluk projeleri ile de biliniyor.

Müzisyen Batuhan Süleyman Büke başarıya giden yolda özveri ve çaba göstermek gerektiğini açıkladı. Küçük yaşına rağmen 14 yaşında "Çocukluk" isimli eseri ile elde ettiği başarının içerisinde bulunan hislerden kaynaklandığını söyledi. Çocukluk ile ilgili pek çok eser ile dikkat çeken Büke 17 yaşında pandemi ile tanıştı. Pandemi döneminde yaşanılan zorluklarla mücadele için pek çok sanatçıdan farklı ve duyarlı bir tutum sergiledi.

Müzisyen Batuhan Süleyman Büke Hissettiklerini Paylaştı

17 yaşında pandeminin sağlık çalışanlarına katmış olduğu sorumluluk ve tehlikenin bilincinde olduğunu söyledi. Anne ve babasının sağlıkçı olduğundan bahsetti. İçerisinde bulunduğu psikolojik durumun yansıması olarak sağlık çalışanlarına moral depolayacakları bir eser oluşturdu. Bir sanatçı olarak başta anne ve babası olmak üzere sağlık çalışanlarına destek için bir eser oluşturma ihtiyacını kendinde hissettiğini belirtiyor. Ünlü müzisyen yapmış olduğu bu özel parça ile sağlık çalışanlarının adeta sesi oldu. Molalarında ve dinlenme saatlerinde ruhlarını dinlendirebileceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müzisyen Batuhan Süleyman Büke başarının sırlarını açıkladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 15:58:06. #1.15#

title