Müzisyen Batuhan Süleyman Büke başarının sırlarını açıkladı!

Batuhan, hakkında merak edilenleri ilişkin açıklamada bulundu. 15 Kasım 2004 yılında İzmir'de dünyaya geldiğini belirterek 5 yaşında piyano ile tanıştığını 14 yaşındayken eserinin ortaya çıkardığını söyledi.

14 yaşında 23 Temmuz 2018'de çocukluk isimli eseri dünya çapında en çok dinlenenler listesinde yer aldı. Başarıya giden yolda yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan ünlü müzisyen sosyal sorumluluk projeleri ile de biliniyor.

Müzisyen Batuhan Süleyman Büke başarıya giden yolda özveri ve çaba göstermek gerektiğini açıkladı. Küçük yaşına rağmen 14 yaşında "Çocukluk" isimli eseri ile elde ettiği başarının içerisinde bulunan hislerden kaynaklandığını söyledi. Çocukluk ile ilgili pek çok eser ile dikkat çeken Büke 17 yaşında pandemi ile tanıştı. Pandemi döneminde yaşanılan zorluklarla mücadele için pek çok sanatçıdan farklı ve duyarlı bir tutum sergiledi.

Müzisyen Batuhan Süleyman Büke Hissettiklerini Paylaştı

17 yaşında pandeminin sağlık çalışanlarına katmış olduğu sorumluluk ve tehlikenin bilincinde olduğunu söyledi. Anne ve babasının sağlıkçı olduğundan bahsetti. İçerisinde bulunduğu psikolojik durumun yansıması olarak sağlık çalışanlarına moral depolayacakları bir eser oluşturdu. Bir sanatçı olarak başta anne ve babası olmak üzere sağlık çalışanlarına destek için bir eser oluşturma ihtiyacını kendinde hissettiğini belirtiyor. Ünlü müzisyen yapmış olduğu bu özel parça ile sağlık çalışanlarının adeta sesi oldu. Molalarında ve dinlenme saatlerinde ruhlarını dinlendirebileceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler