Mutfakta Marifetli Olduğunu Söyleyen Ebru Polat, Canlı Yayında Sarma Saramadı
Ev işlerini küçük yaşta öğrendiğini ve mutfakta marifetli olduğunu söyleyen şarkıcı Ebru Polat, bugün katıldığı canlı yayında sarma saramayınca adeta rezil oldu.
Şarkıcı Ebru Polat, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında sarma sarması istenen ünlü şarkıcı beceremeyince olay oldu.
"GÜNÜMÜN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ MUTFAKTA GEÇİRİYORUM"
Ebru Polat, geçtiğimiz gün programın muhabirine evini kapıları açarak kıyafetleri ve evinin dekorasyonunu paylaştı. Röportaj esnasından günün büyük bir bölümünü mutfakta geçirdiği ve marifetli olduğunu söyleyen Ebru Polat, muhabir ve kamerama hazırladığı yemeklerden ikram etti.
SARMA SARMAYI BECEREMEDİ
Polat'ın yemek konusunda marifetli olduğuna programın sunucuları inanmadı. Sarma malzemelerini stüdyoya getiren ekip canlı yayında Ebru Polat'a sarma sardırdı. 'Ev işlerini küçük yaşta öğrendim' diyen şarkıcının sarma sarmayı beceremediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
"BEN DOLMA SARAMIYORMUŞUM"
Programdan sonra saramadığı sarmaların fotoğrafını paylaşan Ebru Polat, "Ben dolma sardığımı sanıyordum. Meğer saramıyormuşum." dedi. Polat'ın annesi ise canlı yayında sarma saramayan kızına sitem etti.
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YAVVV HEE HEEEE.... BEN HARİÇ HERKES ÜNLÜ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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demekki neymiş mufak her bayanın işi değilmişCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ipini koparan bişeyi bahane edip kendini gösteriyo bu ne la sarma saramamış bana ne la :)))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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karışmayanız elin hamurunla kadın işini ha haaaaaaaaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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O TIRNAKLARLA ZATEN SARMA DA BENCEEE.....Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır