Mutfakta Marifetli Olduğunu Söyleyen Ebru Polat, Canlı Yayında Sarma Saramadı

Şarkıcı Ebru Polat, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında sarma sarması istenen ünlü şarkıcı beceremeyince olay oldu.

"GÜNÜMÜN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ MUTFAKTA GEÇİRİYORUM"

Ebru Polat, geçtiğimiz gün programın muhabirine evini kapıları açarak kıyafetleri ve evinin dekorasyonunu paylaştı. Röportaj esnasından günün büyük bir bölümünü mutfakta geçirdiği ve marifetli olduğunu söyleyen Ebru Polat, muhabir ve kamerama hazırladığı yemeklerden ikram etti.

SARMA SARMAYI BECEREMEDİ

Polat'ın yemek konusunda marifetli olduğuna programın sunucuları inanmadı. Sarma malzemelerini stüdyoya getiren ekip canlı yayında Ebru Polat'a sarma sardırdı. 'Ev işlerini küçük yaşta öğrendim' diyen şarkıcının sarma sarmayı beceremediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

"BEN DOLMA SARAMIYORMUŞUM"

Programdan sonra saramadığı sarmaların fotoğrafını paylaşan Ebru Polat, "Ben dolma sardığımı sanıyordum. Meğer saramıyormuşum." dedi. Polat'ın annesi ise canlı yayında sarma saramayan kızına sitem etti.