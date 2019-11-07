Müstehcen görüntülerinden dolayı paylaşım yapmayan Kerimcan Durmaz, Instagram'a geri döndü

07.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:48

Sosyal medya hesabından uçakta çekilen müstehcen görüntülerini paylaşan Kerimcan Durmaz, tepkilerle linç edilmiş hatta hakkında soruşturma başlatılmıştı. Eğitimini tamamlamak için yurt dışına giden Kerimcan Durmaz, aylar sonra sosyal medyaya geri döndü. Durmaz, yaptığı ilk paylaşımlarında eski dostu Demet Akalın'a taş attı.

ESKİ PAYLAŞIMLARINA GERİ DÖNDÜ

Bir süredir yurt dışında yaşayan ve sosyal medya hesabını aktif kullanmayan Kerimcan Durmaz, "Artık kimseyi umursamıyorum" diyerek Instagram hesabına geri döndü. Tuvalette bile paylaşım yapacağını söyleyen Kerimcan Durmaz, günlük makyajında neler yaptığını gösterdi. Hazırlanıp evden çıkan Durmaz, bindiği takside "Ben artık çok rahat bir şekilde story atmak istiyorum. Eğer bundan rahatsız olacak varsa şuan beni bloklasın (engellesin). Takipten çıkarsın demiyorum, bloklasın ki keşfette falan karşınıza çıkmak istemiyorum, sizi görmek istemiyorum. Aptalca mesajlarınız ve yorumlarını görmek istemiyorum. Umurumda dahi değilsiniz. Hiçbirinizi takmıyorum ve umursamıyorum. Artık buna göre yaşayacağım. Kendi pis, nefret dolu sözlerini kendinize saklayın. Kimse kusura bakmasın tamam mı lan! Delirtmeyin lan beni." şekline konuştu.

DEMET AKALIN'A GÖNDERME YAPTI

Müstehcen görüntülerinden dolayı yediği içtiği ayrı gitmeyen Demet Akalın'la da küsen Kerimcan Durmaz, eski dostuna ağır bir gönderme yaptı. Dünyaca ünlü markaların eşofmanlarını giyen Demet Akalın'ın 2018 yılındaki albüm kapağının çekimlerinde giydiği 35 bin TL değerinde kırmızı eşofmanı paylaşarak "Öğğ! Bunu giyen de ne bileyim yani!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kerimcan Durmaz'ın Instagram hesabından, seyahat ettiği uçağın tuvaletinde müstehcen görüntülerini paylaşması büyük tepki çekmişti. Kısa süre sonra paylaşımını silen Durmaz, tekrar bir paylaşım yaparak, "Tarafıma ait olmayan uygunsuz içerikli bir videoyu avukatıma iletmek isterken sevhen ve istemeden paylaşılmış olup, bu paylaşım için herkesten özür diliyorum" mesajı yayınlamıştı. Ardından Durmaz hakkında, suç duyurusunda bulunulmuş ve'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.