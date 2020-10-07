Mustafa Pehlivanoğlu kimdir? Mustafa Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi!
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Mustafa Pehlivanoğlu kimdir? Mustafa Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi!

07.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:49
Mustafa Pehlivanoğlu kimdir? Mustafa Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi!

12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Peki, Mustafa Pehlivanoğlu kimdir?

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında genç yaşta idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu anılıyor. Peki, Mustafa Pehlivanoğlu kimdir? İşte, Mustafa Pehlivanoğlu hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA PEHLİVANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Mart 1958, Ayaş

Ölüm tarihi ve yeri: 7 Ekim 1980, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara

Defnedildiği yer: Karşıyaka Mezarlığı, Ankara

Ölüm sebebi: İdam

Doğum: Mustafa Pehlivanoğlu; 3 Mart 1958; Ayaş, Ankara

Mustafa Pehlivanoğlu, (d. 3 Mart 1958, Ayaş, Ankara - ö. 7 Ekim 1980, Ulucanlar, Altındağ, Ankara), 12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk ülkücü.

İDAMI

Balgat katliamında kahvehane baskınında 5 kişinin ölmesiyle sonuçlanan olayda suçlu olduğu iddia edilmiştir. Lakin baskında kullanılan silahların başka bir örgütün evinde bulunmasına rağmen Pehlivanoğlu'nun "İfademi işkence yoluyla verdim." demesine rağmen sıkıyönetim hakiminin kararı değişmemiştir, 12 Eylül 1980 askerî darbesinden önce yapılan yargılama sonunda idam cezasına çarptırılmıştı. Yatmakta olduğu ve çok sıkı korunan Mamak Askerî Cezaevi'nden kaçtı, ancak 18 Ağustos 1980'de Kütahya'da yakalandı. 7 Ekim 1980'de, sol görüşlü Necdet Adalı'dan birkaç saat sonra 22 yaşındayken Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde idam hükmü infaz edildi. Pehlivanoğlu, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na gömüldü. Mustafa Pehlivanoğlu mahkemesi boyunca poliste ifadesinin polisler tarafından işkence zoruyla alındığını ve kendisinin masum olduğunu iddia etti.

İdam kararını veren Sıkıyönetim Mahkemesi Hâkimi Ali Fahir Kayacan daha sonra anlattığı anılarında, Mustafa Pehlivanoğlu'nun asılan solcu Necdet Adalı'ya denge olsun diye idam edildiğini belirtti. Ailesi idamı ancak infazdan 3 gün sonra çocuklarını ziyarete geldiklerinde öğrenebildi.

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