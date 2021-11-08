Mustafa Lafcı kimdir? Mustafa Lafcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Lafcı hayatı ve biyografisi!

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MUSTAFA LAFCI KİMDİR?

Mustafa Lafcı 04/03/1986 Eldivan doğumludur. 2006 yılında İstanbu Teknik Üniversitesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptırıp 2007 yılında bölümü bıraktı. Aynı yıl Mustafa kemal Üniversitesi Harita Kadastro Bölümüne kayıt yaptırıp 2009 yılında bölümden mezun oldu. 2009 yılında dikey geçiş sınavı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği (harita mühendisliği) bölümüne başladı ve 2012 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Çankırı merkezde harita mühendislik bürosu açtı. 10.11.2017 tarihinde AK Parti Eldivan İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

Evli ve 2 çocuk babasıDIR

Mustafa Lafcı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Çankırı Eldivan Belediye Başkanı oldu.

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