Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi

23.12.2020 09:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:17
Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi

MustafaCeceli, 2 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Gram Kıymetli Madenler Şirketi'ne dava açtı.

MustafaCeceli, 2 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Gram Kıymetli Madenler Şirketi'ne dava açtı. Dava dilekçesinde şöyle denildi: "Mustafa Ceceli, Gram Kıymetli Madenler'in banka hesabına 2 Ağustos 2017'de 600 bin lira, 17 Aralık 2017'de de 100 bin dolar yatırmıştır. Ancak satın almış olduğu altınlar Ceceli'ye teslim edilmemiştir. Davalı şirket, 1 Şubat 2018'de icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz etmiş ve takibi durdurmuştur."

Davaya cevap veren şirketin avukatı ise "Davacı, ilk elden altınları teslim almış ve teslim belgelerini imzalamıştır. Bu nedenle yüzde 20 oranında davacının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

2 yıldır devam eden davanın karar duruşmasında mahkeme, Mustafa Ceceli'nin açtığı davayı reddetti.

MAHKEME: İMZALAR MUSTAFA CECELİ'NİN

Mahkemenin gerekçeli kararında şöyle denildi: "Mustafa Ceceli tarafından altın alımı için 600 bin lira ve 100 bin dolar ödeme yapıldığı, davalı tarafından sunulan Ceceli imzalı belgede görülmektedir. Ayrıca 100 bin dolar karşılığı altın ile 600 bin lira karşılığı altının davacı Mustafa Ceceli tarafından teslim aldığına dair fatura da mahkemeye sunulmuştur. Her ne kadar teslim belgelerindeki imzanın Mustafa Ceceli'ye ait olmadığı yönünde imza inkarında bulunulmuş ise de Ceceli'nin ıslak imzalı belge örneklerinin getirtilmesi sonrası Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmıştır. Raporda teslim belgelerindeki imzaların Mustafa Ceceli'nin el ürünü olduğu ifade edilmiştir. Mustafa Ceceli rapora itiraz etmiş ise de aksini gösterir bir delil bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Altay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Adana Göztepe İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 09:29:20. #1.14#
title