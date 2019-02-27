Müslüm Filmi, Müslüm Gürses'in Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle Yeniden Vizyona Girecek
Gösterime girdiği günden itibaren büyük ilgi gören ve yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filmi, sanatçının ölüm yıldönümü vesilesiyle yeniden vizyona girecek.
2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı ve gösterime girdiği günden itibaren büyük ilgi gören ve yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filmi, yeniden vizyona girecek.
ÖLÜM YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE TEKRAR GÖSTERİME GİRECEK
Arabesk müziğin efsanevi ismi Müslüm Gürses'in acılarla dolu hayatını konu alan "Müslüm" filmi sinemaseverlerle bir kez daha buluşuyor. Müslüm Gürses'in 6. ölüm yıldönümü vesilesiyle tekrar gösterime giren film, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için 1 Mart itibarıyla, yeniden gösterime özel bilet fiyatıyla, 9 TL'den izleyicileriyle buluşacak.
BİLİNMEYEN YÖNLERİ ELE ALINIYOR
Filmde, Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan başlayıp Adana'da keşfedilmesine ve İstanbul'da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönü ele alınıyor. Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı "Müslüm"ün yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlendi.
BAŞROLDE USTA İSİMLER YER ALDI
Filmde, Gürses'i Timuçin Esen, çocukluğunu Şahin Kendirci canlandırırken Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol alıyor.
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müslüm kim oglum..?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yeter la adamın üzerinden kazandıgınız para. . bahaneye bak ölüm yıldönümüymüş 10. mu 100. mü dönüm. . sanki kazandıkları parayı bi yere bağışlıcaklar cep doldurmak için adamı kullanıyorlar ayıptır. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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PARA TATLI GELDII !!! BIZIM KULTURDE OLMUSLERIN RUHUNA YEMEK DAGITILIR FAKIR SEVINDIRILIR MEVLUT OKUTULUR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ARABESK TURK MUZIGI DEGILDIR BIZIM MUZIGIMIZ TURKU-SAZ KULTURUDUR, YAZIKLAR OLSUN SIZE OZENTILER.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ölmüşlerin üzerinden prim yapmaya çalışan yönetmen/yapımcılara sinir oluyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır