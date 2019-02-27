Müslüm Filmi, Müslüm Gürses'in Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle Yeniden Vizyona Girecek

2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı ve gösterime girdiği günden itibaren büyük ilgi gören ve yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filmi, yeniden vizyona girecek.

ÖLÜM YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE TEKRAR GÖSTERİME GİRECEK

Arabesk müziğin efsanevi ismi Müslüm Gürses'in acılarla dolu hayatını konu alan "Müslüm" filmi sinemaseverlerle bir kez daha buluşuyor. Müslüm Gürses'in 6. ölüm yıldönümü vesilesiyle tekrar gösterime giren film, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için 1 Mart itibarıyla, yeniden gösterime özel bilet fiyatıyla, 9 TL'den izleyicileriyle buluşacak.

BİLİNMEYEN YÖNLERİ ELE ALINIYOR

Filmde, Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan başlayıp Adana'da keşfedilmesine ve İstanbul'da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönü ele alınıyor. Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın yönetmenliğini yaptığı "Müslüm"ün yapımcılığını ise Mustafa Uslu üstlendi.

BAŞROLDE USTA İSİMLER YER ALDI

Filmde, Gürses'i Timuçin Esen, çocukluğunu Şahin Kendirci canlandırırken Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol alıyor.

Kaynak: AA