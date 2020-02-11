Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu
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Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eksi 22'ye düşen hava sıcaklığı nedeniyle musluktan akan suyun bile donduğu görüldü.

11.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:57
Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu

Hava sıcaklığının yüksek olması ve insanların tepkileriyle sık sık olan 'da bu sefer soğuklar haber oldu.

SICAKLIK EKSİ 22

'de soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün gece eksi 22 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlandı.

DONMAMASI İÇİN AÇIK BIRAKILAN MUSLUK DONDU

Hava çok soğuk olduğundan içme sularını buz tutmaması için açık bırakan vatandaşlar kalktıklarında şok oldu. Havanın aşırı soğumasından dolayı açık bırakılan sular bile buz tutup sarkıt oluşmasına neden oldu. Gün içerisinde hava sıcaklığının biraz yükselmesiyle erimeye başlayan çatıdaki karlardan akan sular da gece donunca ilginç görüntüler oluşturdu.

SICAKLIK 4 DERECE ARTACAK

Çatılarda oluşan sarkıtlar nedeniyle belediye, vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ya da geçerken dikkat etmeleri konusunda uyardı. Hava sıcaklığının bugünden itibaren 4 derece artacağı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Adana'da soğuk yüzünden musluktan akan su dondu
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