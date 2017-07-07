Müsiad Bursa Şubesinden Junioshow'a Tam Not

Bu yıl ikincisi düzenlenen Junishow fuarında stant açan üyelerini ziyaret eden MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürses, üyelerine hayırlı fuarlar dileklerini iletti. BEKSİAD Başkanı Halil Atalay ve BATISİAD Başkanı Ahmet Er'le de bir araya gelen Gürses, fuar hakkında paylaşımlarda bulundu.

Ziyaretlerin ardından fuarı değerlendirmesinde bulunan Mustafa Gürses, "Bursa, bebe ve çocuk konfeksiyonun kalbinin attığı şehir, bu açıdan bakıldığında Junishow Bursa'ya yakışan bir fuar. Tüm katılımcılara hayırlı fuarlar diliyorum. Fuarın senede iki kere düzenlenmesinin sektör açısından da oldukça verimli olacağını düşünüyorum. Ur-Ge projesiyle birlikte yabancı alım heyetlerinin fuara ilgisi arttı. Dileğimiz Bursanın bebe ve çocuk giyim sektöründe bir dünya markası haline gelmesi. Biz MÜSİAD olarak fuarın gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği verdik ve vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.