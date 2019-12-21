Murat Yıldırım "Ramo"nun mahallesindeki kadınlarla buluştu

21.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:39

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo' çekimlere Adana'da devam ediyor. Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterine hayat verdiği dizinin kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncular birlikte yer alıyor.



