Murat Yıldırım "Ramo"nun mahallesindeki kadınlarla buluştu
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Murat Yıldırım'ın "Ramo" karakterine hayat vereceği Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Ramo' Adanalıların şimdiden gözdesi oldu
Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi "Ramo" çekimlere Adana'da devam ediyor.
Murat Yıldırım'ın "Ramo" karakterine hayat verdiği dizinin kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncular birlikte yer alıyor