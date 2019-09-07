Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti

Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti

Sunucu-oyuncu Murat Yıldırım, sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti.

07.09.2019 21:47
Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti

Yeni dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Murat Yıldırım, uzun süredir sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster' programından ayrıldı.

Yıldırım yeni sezonda Show TV'nin yeni dizisi 'Ramo'nun başrolünü üstlenecek.

TWITTER'DAN DUYURDU

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kim milyoner olmak isterdeki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve milyoner ekibime teşekkür ederim. Şimdi Ramo." ifadelerini kullandı.

Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti
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