Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, set çalışanına saldırdığı iddialarını yalanladı

17.11.2019 21:07 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:16

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın set çalışanına saldırdığı yönündeki haberler magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

"SET ÇALIŞANINA YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTI" İDDİASI

İddiaya göre sinirlerine hakim olamayan Ünalmış, çalışana yumruk atmaya çalıştı. Kavgayı müdahale edenler, tarafları sakinleştirdi. Yaşanan bu olay Adana'da çekilen dizinin setinde büyük bir gerginliğe neden oldu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söz konusu iddialara ilişkin Murat Ünalmış'tan ilk açıklama geldi. Instagram hesabından basın yer alan haberlerle ilgili açıklama yapan Ünalmış, "Bazı medya kuruluşlarında hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bir Zamanlar Çukurova dizisine emek veren hiçbir arkadaşımla aramda herhangi bir husumet söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.

1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. ATV'de yayınlanan "Şöhret" adlı dizide başrol "Mert" karakterini canlandırdı.

Murat Ünalmış, kendi kendine hobi olarak Klarnet çalmayı öğrendi. 2010 yılında Fox Tv dizisi Yer gök aşk dizisinde başrolü birlikte oynadığı Birce Akalay ile 17 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. 1,5 yıl sonra 29 Aralık 2012 tarihinde boşandı.