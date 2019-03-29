Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi

Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Adanalı sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, ameliyat için hazırlık yapılırken, yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü sanatçı babasının acı haberini aldıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamız Mustafa Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." mesajını paylaştı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Mustafa Kekilli'nın, Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda bugün ikindi namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA