Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Hande Erçel, evliliğe yeşil ışık yaktı

Geçtiğimiz Şubat ayında biten ilişkilerine ikinci bir şans veren güzel oyuncu Hande Erçel ve şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki gün Harbiye Açıkhava'da tek kişilik gösteri yapan Doğu Demirkol'u izledi. Çift, gösteride muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"HERKES SIKIYORSA HANIMCI OLMASIN"

Erçel'le soruları yanıtlayan Dalkılıç, aşkına övgü yağdırdı. Popçu, "İşler güçler var, tatil yok" diyen Erçel'in sözüne "Patron Hande" diye onay verip ekledi: "Bu devirde hanımcılık var. Herkes sıkıyorsa hanımcı olmasın."

"EVLİLİK İŞLERİ KISMET"

Hande Erçel'le gece boyunca el ele göz göze pozlar veren Dalkılıç, evlilik sorularına verdiği şu sözlerle de yakında nikah masasına oturabileceklerinin sinyalini verdi: "Bu işler kısmet. Böyle şeylerin saklanacak bir tarafı yok. Olursa herkese açıklarız. Allah çabucak tamamına erdirsin inşallah." 35 yaşındaki popçunun bu açıklamaları "Evlilik çok yakında" yorumları yaptırdı.