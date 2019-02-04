Murat Boz, Yakın Arkadaşı Hadise'yi Takipten Çıkardı

Murat Boz, yakın arkadaşı Hadise'yi Instagram'da takipten çıkardı. Murat Boz'un bu hamlesi akıllara 'Aslı Enver mi kıskandı?' sorularını getirdi.

ÖNCE ÇIKARDI SONRA TEKRAR TAKİBE ALDI

Popçunun bu hamlesi aşkı Aslı Enver'in kıskançlık krizine girdiğini düşündürdü. Ünlü şarkıcı, birkaç saat sonra da 'O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise'yi yeniden takibe aldı. Boz'un Hadise'yi takipten çıkarmasında Enver'in etkisi merak ediliyor. Murat Boz'un sevgilisi Aslı Enver'in bu paylaşımı görünce kıskandığı iddialar arasında. Hadise kutlamanın fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kısa bir süre önde dudaklarına dolgu yaptıran Hadise'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.