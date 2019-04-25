Murat Boz İle Aslı Enver Evleniyor

2015 yılında birlikte olmaya başlayan Boz ile Enver'in 10 Mayıs'ta evlenecekleri öne sürüldü. İddialara henüz çiftten bir açıklama gelmedi.

10 MAYIS'TA NİKAH MASASINA OTURACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Aslı Enver ile Murat Boz çifti 2015 yılında birlikteliğe başladılar ancak bu süre zarfında iki defa ayrılarak sevenlerini hayal kırıklığına uğrattılar. İlişkilerine üçüncü defa şans veren çiftin, Takvim'de yer alan haberlerde 10 Mayıs'ta evlenecekleri iddia ediliyor.

İLK SİNYALLERİ ACUN ILICALI VERDİ

Kasım 2018'de aşklarına üçüncü defa şans veren Aslı Enver'le Murat Boz'un nikah hazırlıkları yaptıkları söyleniyor. Aslı Enver'in doğum gününde hayatlarını birleştirecek olan ikilinin evlenecekleri yönündeki ilk sinyallari, birleşme partisine katıldığı Survivor'ın sunucusu Acun Ilıcalı, '' Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim.'' diyerek verdi.