Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'in beğenisinde dikkat çeken detay
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Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'in beğenisinde dikkat çeken detay

Şarkıcı Murat Boz'la bir dargın bir barışık ilişki sürdüren, son olarak yine yollarını ayıran oyuncu Aslı Enver'den manidar bir beğeni geldi.

03.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:14
Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'in beğenisinde dikkat çeken detay

ile 2015 yılında başlayan ilişkisine geçtiğimiz aylarda yine nokta koyan Enver, hesabından bir kullanıcının "2020 Yılında En dertten kurtulanı" paylaşımını beğendi .

İKİNCİ KEZ YOLLARINI AYIRDILAR

2017 yılında başlayan ilişkilerine sessiz sakin devam eden, ancak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ayrılan ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, Enver'in Boz'la evlilik şartıyla barıştığı söylenmişti. İkici defa da ilişkilerini yürütemeyen çift yine yollarını ayırdı.

BEĞENİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Çıkan ayrılık haberleri karşısında sessiz kalan ve herhangi bir açıklamada bulunmayan ikili hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşım ve hareket hayranları tarafından takip edilen Enver'in bir gönderiye yaptığı beğeni dikkatlerden kaçmadı. Enver, Instagram hesabından bir kullanıcının "2020 Yılında En dertten kurtulanı" paylaşımını beğendi.

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