Murat Boz'dan Aslı Enver paylaşımı: Seninle gurur duyuyorum bir tanem

Star TV'nin 3 sezondur ekrana gelen başarılı dizisi İstanbullu Gelin'in sevilen başrol oyuncusu Aslı Enver'e popçu sevgilisi Murat Boz'dan final kutlaması geldi.

SÜREYYA KARAKTERİYLE ÇOK SEVİLDİ

Final yapacağını aylar öncesinden izleyicisine duyuran İstanbullu Gelin, ekranlara hüzün dolu bir bölümle veda ediyor. 3 sezon boyunca Süreyya karakterini başarılı bir şekilde canlandıran Aslı Enver için sevgilisinden tebrik paylaşımı geldi.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM BİR TANEM"

Murat Boz ikinci kez barıştığı sevgilisine "Son çekim günün. Alnının akıyla geçirdiğin 3. sezon. Hayranlıkla izlediğim muhteşem oyunculuğun. Tüm ekibi ve seni yürekten tebrik gönülden yürekten tebrik ederim. Seninle gurur duyuyorum bir tanem." notuyla kutlama mesajı paylaştı.