Murat Boz, bahşiş polemiğine son noktayı koydu!

Ünlü popçu Murat Boz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslı Enver ile birlikte bir alışveriş merkezine gitmiş, çıkışta da valeye 30 TL'lik park ücreti yerine 200 TL vermişti. Sonrasında ise neredeyse iki hafta boyunca konuşulacak olan olay meydana gelmişti. Murat Boz gazetecilere yaptığı açıklama ile vale polemiğine son noktayı koydu.

PARA ÜSTÜNÜ İSTEYİNCE OLAY AÇIĞA ÇIKTI

Murat Boz, 200 TL verdiği valeden sevgilisi yanında olduğu için para üstünü istemeden bir milyon TL'lik cipiyle oradan AVM'den ayrıldı. Ancak daha sonra ünlü şarkıcı, vale şirketini arayarak 170 TL'lik para üstünü istedi. Böylelikle valenin mutluluğu kısa sürdü.

200 TL'NİN ÜZERİNİ İSTEDİ

Bu duruma sinirlenen vale, bahşiş olayını magazincilerle paylaşınca mevzu ayyuka çıkmış oldu. Boz'un, şirketi aradığında, "Trafikte geri dönemeyeceğim. Kalan 170 TL'yi daha sonra gelip alırım.'' dediğini, o vale herkese anlattı.

VALEYİ TİYE ALDI

Murat Boz da bunu inkar etmedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boz, "Şaşırttığımız, adeta şoka soktuğumuz vale kardeşlerimizin gönlünü almak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikir alışverişi yapıyoruz. Seçenekler arasında para üstü istediğimiz için özür dilemek de var." yazdı.

"BAHŞİŞE BİZ KARAR VERİRİZ"

Ünlü popçu, dün de Kuruçeşme'de görüntülendi ve bahşiş olayına son noktayı koydu. Basın mensuplarına konuşan Boz, "Bir ücret veriyosunuz, doğal olarak paranızın üstünü bekliyorsunuz ama verilmiyor. Ne kadar para kazandığın önemli değil, hakkını aramak önemli. Eğer bahşiş verilecekse, buna biz karar veririz." dedi.