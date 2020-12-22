Murat Başaran kimdir? Murat Başaran hayatı ve biyografisi! Murat Başaran kaç yaşında, nereli?

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Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Murat Başaran merak konusu oldu. İşte Murat Başaran hakkında merak edilen Murat Başaran kimdir, Murat Başaran hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MURAT BAŞARAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Haziran 1974

Kaç yaşında: 46 yıl yaşında

Nereli: Ankara

Ahmet Murat Başaran, ya da bilinen adıyla Murat Başaran (d. 4 Haziran 1974; Ankara), Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci.

Murat Başaran 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. olarak dikkat çekti. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkarmıştır. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde başta Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu olmak üzere diğer sanatçılara verdiği besteler ve Gülben Ergen'e yazdığı şarkıya da dikkat çekmiştir.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle müzik kariyerindeki en başarılı dönemlerini yaşamış ve çıkışını devam ettirmeyi başarmıştır. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirveye oturmuştur. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.

Albümleri

• Azıcık Ucundan (1999)

• Hadi Sende Kudur (2002)

• Sana Ölürüm (2005)

• Canın Sağolsun (2008)

• İşte O Sensin (2013)

Single'ları

• "Yana Yana" (feat. Yıldız Tilbe) (2019)

Video klipleri

• Azıcık Ucundan

• Dert Değil

• Başı Belalı Yar

• Ya Ya Ya

• Yok Canımın İçi

• Seni Üzerler

• Bir Öpücük Kesmez

• Yetti Gari

• Nankör

• Sana Ölürüm

• Değer Bilmezlere

• Sarmaş Dolaş

• Canın Sağolsun

• Kader Bu

• Sanadır Yar

• Yıkılsın Meyhaneler

• Vicdansız

• Kara kilit

• Mağrur

• Alev Alev

• İşte O Sensin

• Gülümse Anne