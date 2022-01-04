Muradiye'de odunluk yangını

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre yangın, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin odunluğunda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN