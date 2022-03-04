Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı - Haberler

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Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
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Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı Van'ın Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaklı Mahallesi'nde yapılan devriye faaliyeti sırasında Ford transit marka 3 minibüs durdurulmak istenilmiş, yapılan takip sonucu araçlar yakalanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 125 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Muradiye Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

Muradiye'de göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

Hisarcık, Muradiye, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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