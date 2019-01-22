Mültecileri Kabul Eden Avrupa Ülkesine Türklerden Rekor Başvuru

Dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi en yüksek ülkelerin arasında yer alan Norveç'te, yabancılar polisinin (UDI) yayınladığı yıllık iltica raporunda Türk vatandaşları ilk sırada yer aldı. Raporda yer alan bilgilere göre 2018 yılında Norveç'e iltica eden her 10 kişiden 3'ü Türk oldu.

756 KİŞİ İLTİCA BAŞVURUSU YAPTI

Önceki yıllara ait verilere göre Suriye, Somali ve Eritre vatandaşları son yıllarda en çok iltica eden ülke vatandaşları arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Ancak bu durum 2018 yılında değişti. UDI'nin raporuna göre 2018 yılı içinde iltica eden Suriyeli sayısı 465'te kalırken Türklerin sayısı 765 olarak kayıtlara geçti ve listede ilk sıraya yükseldi.

Dünyanın farklı ülkelerinden normal yollar ile vasıflı göçmen alan Norveç, güvenli ve refah seviyesi yüksek olması hasebiyle iltica ve sığınma kapsamında da bir çok insanın başvurduğu ülkelerin başında geliyor.

TÜRK VATANDAŞLARIN BAŞVURULARINDA HIZLI ARTIŞ

Norveç, İsveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri gerek siyasi gerekse insani nedenlerle dünyada en fazla iltica başvurusu alan ülkeler arasında. Norveç yabancılar polisinin (UDI) yıllık raporunda Suriye, Somali ve Eritre gibi en fazla sığınma ve iltica talep eden ülke vatandaşları arasına Türkiye'de eklenmiş oldu.

Türk vatandaşlarından gelen başvurulardaki artış nedeniyle Norveç yabancılar polisi (UDI) Haziran 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, dosya içeriklerinin daha dikkatli ve detaylı incelenmesi için başvuruların değerlendirilmesine belli bir süre ara verileceğini duyurmuştu.

BAŞVURULARIN YÜZDE 91'İ OLUMLU SONUÇLANDI

Norveç'te resmi verilere göre 2018 yılında toplam 97 ülkeden iltica başvurusu yapıldı. Başvuru ve değerlendirme süreçleri tamamlanan dosyaların yüzde 91 i olumlu sonuçlanarak kişilere oturumları verildi.

2018 yılında Norveç'e Türkiye'den iltica talebinde bulunanların sayısı 765'e yükseldi. Bu sayı Suriyeliler için 419, Eritre vatandaşları için 241 ve Iran vatandaşları için 119 olarak kayıtlara geçti.

Yıl içinde Türklerden en fazla başvuru haziran ayında gerçekleşti. Ocak ayında 5 kişi, haziran ayında 216 kişi iltica talebinde bulundu.