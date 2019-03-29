Müjdat Gezen, Sarf ettiği Sözlerden Dolayı 2. Abdülhamid'in Torununa Tazminat Ödeyecek

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'le ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle, Müjdan Gezen ve Halk TV tazminat ödemeye mahkum edildi.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in avukatı "Davalıların canlı yayında edep ve hukuk dışı sözleri ile müvekkilimin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi. Yılmaz Özdil ile Müjdat Gezen'in avukatı ise "Müvekkillerim mizahi ve güldürü yoluyla basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde açıklamalar yapmışlardır" diyerek davanın reddini istedi.

"YAPILAN AÇIKLAMALAR BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Halk TV'nin avukatı da "Canlı yayında davacının haksız ve güncel bir talebi olan Galatasaray Adası'na ilişkin mülkiyet iddiası tartışılmıştır. Davacının bu nedenle kendisine gelebilecek eleştirilere katlanma yükümlülüğü vardır. Yapılan açıklamalar basın özgürlüğü kapsamındadır" diye konuştu.

20 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Mahkeme Müjdat Gezen ile Halk Radyo TV ve Yayıncılık AŞ'nin faiziyle birlikte 20 bin lira manevi tazminatı, davacı Vatansever'e ödemelerine karar verdi.

HAPSİ İSTENİYOR

Mahkeme diğer davalı Yılmaz Özdil'e açılan davayı ise gerekçesini sonradan açıklamak üzere reddetti. Söz konusu yayın nedeniyle Gezen'in İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçundan 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever

"BEN KADINI BEĞENDİM YAHU"

Müjdat Gezen telefonla katıldığı yayında Yılmaz Özdil'le konuşurken "Ben kadını beğendim yahu" dedi. Özdil'in 'Adayı versin mi abi?' sorusunun üzerine ise "Adayı değil ama neyse... Bunu sonra konuşuruz." şeklinde cevap verdi.