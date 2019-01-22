Müjdat Gezen, Metin Akpınar'la Yargılandıkları Davaya İlişkin Kitap Yazdı

Müjdat Gezen, Metin Akpınar ile birlikte yargılandıkları davaya ilişkin olarak bir kitap yazdı. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından çıkarılan "Haddini Bil" isimli kitap, sosyal medyada büyük tepki çekti.

YAYINEVİNİN TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞILDI

Kitap, yayınevinin Twitter hesabında "Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor" ifadesiyle tanıtıldı.

SOSYAL MEDYADA YAĞDI

Yayın evinin Twitter'dan paylaşım yapmasının ardından birçok kullanıcı gönderinin altına yorumda bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

NE OLMUŞTU?

Katıldıkları Halk Arenası programında söyledikleri sözler nedeniyle tartışma yaratan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yargıya çağrıda bulunarak, 'Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler" ifadelerini kullanmış ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki isim hakkında soruşturma başlatmıştı.

'Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehditinde bulunmak' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Gezen ve Akpınar, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade vermiş ve yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atılması şartıyla serbest bırakılmışlardı.