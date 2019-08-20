Muhteşem Üçlü Filmi

20.08.2019 09:54

Murat, hiçbir işte dikiş tutturamayan bir adamdır. Saf bir adam olan Yavuz, bir tamircide kalfa olarak çalışmaktadır. Saf bir adam olan Ömer ise bir türlü laf anlamayan bir adamdır. Fakir ama herkesin birbirine destek olduğu bir mahallede yaşayan Murat, Yavuz ve Ömer, yaptıkları sakarlıklarla kendilerini türlü maceraların içinde bulur.



Yönetmen: Mahmut Kaptan

Senaryo: İhsan Aydın

Oyuncular: Kemal Uçar, Burak Alkaş, Deniz Gürzumar, Bengi İdil Uras, Aybike Turan, Ömer Gecü, Yavuz Topoyan, Sultan Köroğlu Kılıç

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Muhteşem Üçlü

Yapımcı Firma: ÖK Yapım

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 27.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com