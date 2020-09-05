Mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı - Şehit babası Ali Taştan
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Mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı - Şehit babası Ali Taştan

Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker anıldı.

05.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:47

Afyonkarahisar'da Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker anıldı.

Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki anma törenine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehit ailelerinden 4'ü katıldı.

Kışla girişinde karşılanan şehit aileleri, anıttaki Kur-an'ı Kerim tilaveti sırasında çocuklarının mezarları başında dua etti.

Şehit babası Ali Taştan, gazetecilere, olayın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen aynı acı ve ızdırabı yaşadığını söyledi.

Taştan, şunları dile getirdi:

"Allah hiçbir anneye, babaya evlat acısı vermesin diyorum. Tabii biz 8 yıldır geliyoruz. Çocuklarımızı unutturmak istemiyoruz. Devlet yönetimi olarak da Sayın Vali olsun, vali yardımcıları olsun, aile ve sosyal politikalar il müdürleri olsun, bilhassa buradaki komutanlarımıza teşekkür ediyorum.

Bize 8 yıldır hizmet ediyorlar. Biz çocuklarımızı göremedik. Bu anıtın yapılmasının sebebi de buydu."

Mühimmat deposundaki patlamada şehit olan askerler anıldı - Şehit babası Ali Taştan

Kaynak: AA

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