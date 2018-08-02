Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Temel Paşa, Orgeneralliğe Yükseldi

YAŞ kararı sonrası 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, orgeneralliğe terfi ettirildi. İsmail Metin Temel 2. Ordu Komutanı olarak Afrin harekatını yönetmişti.

FETÖ'NÜN SUİKAST LİSTESİNDE YER ALIYORDU

İsmail Metin Temel 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün suikast listesinde 'öldürülecek ilk isim' olarak yer alıyordu. Temel, bir önceki YAŞ toplantısında korgeneral rütbesindeyken terfisi 3 yıl erkene alınarak 2'nci Ordu Komutanlığına getirilmişti.

MUHARREM İNCE, "APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM" DEMİŞTİ

Afrin harekatı ve Fırat Kalkanı harekatını yöneten Temel Paşa, 24 Haziran seçimleri öncesinden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından sert şekilde eleştirilmişti. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini alkışladığı gerekçesiyle İsmail Metin Temel'i eleştirmiş ve "onun apoletlerini sökeceğim" demişti.