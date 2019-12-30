Muharrem İnce açıkladı! CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verecek mi?

30.12.2019 22:53 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:57

CHP'li Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını koyup koymayacağı konusuna "Hele bir kurultay gelsin" diyerek cevap verdi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

"CHP'nin Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan İnce, şöyle devam etti:

"Genel Başkan derse ki ben 'Cumhurbaşkanı adayıyım.' kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. Ben sağında, solunda dururum. Al arabayı gez, katkı sağla... Sağlarım. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım"

"BANA DÜŞEN YARDIMCI OLMAKTIR"

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu ya da Abdullah Gül'ü aday göstermesi durumunda tavrının ne olacağı sorulan İnce, "Ekrem İmamoğlu ayrı Abdullah Gül ayrı. Partimin milletvekilleri 'Ekrem İmamoğlu aday' demişse bana düşen görev ona yardımcı olmaktır. 'Gül' dendiğinde, Bakacağız ona. Sayın Genel Başkan aday olduğunda ben yokum. Ben fal bakmam. Neden ben kendimin aday olduğu durumu konuşmayayım da başkasını konuşayım. Gül aday olursa, bakarız o gün gelirse" cevabını verdi.