"Muhalefet ülkeyi yönetebilir mi?" anketi! Rakam, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i düşündürecek - Haberler
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"Muhalefet ülkeyi yönetebilir mi?" anketi! Rakam, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i düşündürecek

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Politika
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MetroPOLL Araştırma Şirketi, son yaptığı ankette vatandaşlara, "Millet İttifakı ve muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Vatandaşların yüzde 46'sı bu soruya "Evet" cevabını verirken, yüzde 47.1'i "Hayır" dedi. Katılımcıların yüzde 6.9'u ise fikir beyan etmedi.

Millet İttifakı partileri CHP ve İYİ Parti, sık sık erken seçim çağrılarını yinelerken, seçime hazır olduklarını belirten muhalefet partileri DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin oy oranları da merak ediliyor. Tüm bu tartışmaların gündemde olduğu sırada MetroPoll Araştırma Şirketi son anketinin sonuçlarını paylaştı.

ARADAKİ FARK 1.1 PUAN

"Muhalefet Ülkeyi Yönetmeye Hazır mı?" anketine katılan vatandaşların yüzde 47.1'i Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını söyledi. Katılımcıların yüzde 46'sı Millet İttifakı'nın Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğu görüşünü bildirdi. Ankete katılanların 6.9'u ise fikrini açıklamadı.

KARARSIZLARIN YÜKSEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Önceki anketlere damga vuran "Kararsızlar", son ankette de öne çıktı. MetroPOLL'un "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna göre dağılım yapıldığında "kararsızım" cevabını verenlerin sayısı yüzde 27.8 oldu.

Muhalefet ülkeyi yönetmeye hazır mı? MetroPOLLden siyaset arenasını sallayacak Millet İttifakı anketi

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

MetroPOLL, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)

Shef :

Muhalefet, yanlış ve tutarsız bilgilerle, tiyatroyla millete güven vermiyor.Şu ana kaç kere tiyatro oyunları ifşa oldu. konuşturdukları adamlar kendi partililerinden çıktı. Durumu kötü dedikleri kişilerin aslında öyle olmadıkları. Bizim tiyatroya değil, güçlü bir lidere ihtiyacımız var.Tayip Erdoğan çok güçlü bir lider, Yine onun gibi güçlü bir lider istiyoruz. Ama yok yok yok, maalesef yokk. Keşke onun gibi güçlü başka bir lider olsa da varsek.

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