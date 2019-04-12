Muhafız'ın Yeni Sezon Galasında Basın Mensupları Geceyi Protesto Etti
Netflix'in tüm dünyada çok ses getiren ilk Türk orijinal dizisi Hakan Muhafız'ın ikinci sezon galası önceki akşam düzenlendi. Tatsız anların yaşandığı galada basın mensupları geceyi protesto ederek ayrıldı.
Netflix'in tüm dünyada çok ses getiren ilk Türk orijinal dizisi 'Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon prömiyeri 38. İstanbul Film Festivali kapsamında yapıldı.
Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü'nün başrolünde yer aldığı Hakan Muhafız dizisinin 2. sezon galasında tatsız anlar yaşandı.
YENİ SEZON GALASI YAPILDI
Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinin 2. sezonunun galası dün gece yapıldı. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık, Engin Öztürk ve Boran Kuzum'un paylaştığı Hakan Muhafız dizisinin 2 sezon galası Zorlu'da gerçekleşti.
TATSIZ ANLAR YAŞANDI
Merakla beklenen dizinin galasında önemli bir tatsızlık yaşandı. Oyuncuları bekleyen basın mensupları, bazı yetkililerin kötü davranışlarına maruz kalınca ortak karar alarak yapılanları protesto edip galadan ayrıldı.
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Uyuşturucu ticaretinden 4. 5 yıl yiyip Netflixe düzine düzine dizi çekmek, ne güzel ne güzel.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YİNE KADIN TERÖRÜ. TÜM KADINLAR PSİKOLOJİK PROBLEMLERE SAHİPTİR HEPSİ DEVLET TARAFINDAN KARANTİNAYA ALINIP TEDAVİ EDİLMELİ DÜZELMEYENLER İDAM EDİLMELİ VE TOPLUM GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIDIR.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Süper film. Ikinci sezon olmasina sevindim. Dilerim geriside gelir.Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırÜNAL: Film değil dizi.2 Yayından Kaldır
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Mümkünse sakın bir daha yumruk sahnesi çekmeyin:))Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır