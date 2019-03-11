Muhafız'ın Yakışıklı Oyuncusu Çağatay Ulusoy, 1 Milyon TL'lik Arabası ve Yeni İmajıyla Görüntülendi
Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'da oynayan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy yeni imaj ve 1 milyon TL'lik arabası ile ilk kez görüntülendi.
Muhafız'ın yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy, yeni imajı ile hayranlarını şaşırttı. Saç sakal uzatan Ulusoy'un bu yeni imajının dizi için mi olduğu merak konusu oldu.
"FARKLI İŞLER OLACAK"
Genç oyuncu ayak üstü "Amerika'ya gideceğim doğru. Görüşmelerim olacak Hakan Muhafız devam ama farklı bir şeyler var söyleyip de sürprizini kaçırmayayım şimdi. Farklı işler olacak, farklı şeyler yapacağız inşallah" magazin muhabirlerine şeklinde açıklamada bulundu.
ARABASI 1 MİLYON TL
Ayrıca oyuncu aldığı 1 milyon 100 bin TL değerinde RS6 Audi arabası ile görüntülendi.
YORUMLAR (8)
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YouTube a yaz RS6 diye sonra fikriniz değişir. Audinin en iyi arabalarından birisidir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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içerde geri gelsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bence süper aile arabası ne demek bu ben birdefa alırım demekki yatırımlarını başka yere yapacak helal olsun parasını boş şeylere yatırmıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben bu arabaya para vermem..Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Araba Spor olsa daha iyi dururdu.Kombi ney.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır