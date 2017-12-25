Muğla'da Kayıp Genç Bulundu

Dalaman ilçesinde 3 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Sedat Gök, Milas ilçesinde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesinde ailesiyle yaşayan 20 yaşındaki Gök, 22 Aralık'ta babası Erdal Gök ile birlikte bir spor salonuna gitti. Akşam saatlerinde spor salonundan tek başına ayrılan gençten bir daha haber alınamadı.



Gök'ün ailesi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, spor salonunun bulunduğu cadde ve sokaklardaki MOBESE ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye aldı.



Görüntülerde otobüsle ilçeden ayrıldığı belirlenen Gök, Milas ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu.



İfadesi alınan genç, ailesine teslim edildi.