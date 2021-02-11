Müge Anlı torunu var mı? Müge Anlı torunu kim çıktı? Bir kızı olan Müge Anlı'nın torunu kim çıktı?

Özel hayatı zaman zaman merak edilen Müge Anlı torunu var mı? diye araştırılmaktadır. Peki, Müge Anlı torunu kim çıktı? Bir kızı olan Müge Anlı'nın torunu kim çıktı? Müge Anlı torunu var mı? Müge Anlı torunu kimdir?

Özel hayatı zaman zaman merak edilen Müge Anlı torunu var mı? diye araştırılmaktadır. Peki, Müge Anlı torunu kim çıktı? Bir kızı olan Müge Anlı'nın torunu kim çıktı? Müge Anlı torunu var mı?Müge Anlı torunu kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI TORUNU VAR MI?

Özel hayatı zaman zaman merak edilen Müge Anlı'nın programda "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleriyle şaşırtmıştı. Açıklama ardından bir kızı olduğu bilinen Müge Anlı'nın torunu merak konusu oldu. Çoğu takipçi ünlü sunucunun ikinci kez evlilik yaptığını zannedip programın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutulmuştu.

MÜGE ANLI TORUNU KİMDİR?

Takipçilerin Müge Anlı'nın bahsettiği torunu en büyük sevgi kaynaklarından biri de pekinez cinsi "Lokum" isimli köpeği olduğunu açıklamıştır.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk sunucu ve gazeteci.

Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Özel hayatı

1999'da evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan 2008 yılında boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.