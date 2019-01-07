Müge Anlı, RTÜK'ün 'Cin' Kelimesini Yasakladığını Söyledi

Müge Anlı, RTÜK'ün 'cin' kelimesini yasakladığını, bunun yerine '3 harfliler' ifadesinin kullanılması gerektiğini söyledi.

Müge Anlı

MÜGE ANLI: 'CİN' KELİMESİ YASAKLANDI

ATV ekranlarında 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programını sunan Müge Anlı, sunumu esnasında 'cin' kelimesinin yasaklandığını bunun yerine '3 Harfliler' denilmesi gerektiğini söyledi.

Anlı sunumu esnasında "Çocuğun içinde, RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum, '3 Harfliler' olduğu söylenmiş" ifadelerini kullandı.

Programın devamında ise yayına bağlanan bir konuğun 'cin' kelimesini kullanması üzerine Anlı, "Ama yani kullanmayın o kelimeyi lütfen beyefendi. Bizim başımızı RTÜK'le belaya sokmayın lütfen. O kelime yasaklı. İki saattir boşuna mı '3 harfli' diyoruz biz." dedi.