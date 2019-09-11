Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programının yayın günü değişti

11.09.2019 10:31

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana ilk yayınlandığı andan itibaren oldukça yoğun ilgi gördü. Sevilen yarışmanın dizi sezonunun başlamasıyla yayın günü değişti. Müge Anlı, programdaki değişikliği sunduğu Tatlı Sert programında duyurdu.

CUMARTESİ GÜNÜ EKRANLARA GELECEK

Her bölümüyle reyting rekorları kıran, hem seyircide hem de yarışmacılarda büyük heyecan uyandıran Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı artık Cumartesi saat 20.00 da izleyicisiyle buluşacak. Program, sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın yayın saatinde ekranlara geliyordu.