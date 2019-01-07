Müge Anlı'nın Programında Palu Ailesi Tedirginliği: Stüdyoda Işıklar Patladı, Üç Harfliler Geldi

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ile gündeme gelen Palu ailesi ile ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Çevresindeki tüm kadınlara ve çocuklara işkence yaparak tecavüz ettiği iddia edilen Tuncer Ustael ve Palu Ailesi cinayete azmettirmekten fuhuşa, gasptan adam kaçırmaya kadar onlarca iğrenç suçla da itham ediliyorlar.

MÜGE ANLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Kendini cinci hoca olarak tanıtan Tuncer Usluel, program sunucusu Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, stüdyoda patlayan ışıkları, "Bakın gördünüz mü ışıklar patladı" diye cinlere yoran bazı ekip arkadaşlarının bile olduğunu canlı yayında açıkladı.

"O KADAR ÜZÜLÜYORUM Kİ"

Anlı "o kadar üzülüyorum ve o kadar sinirleniyorum ki sinirim üzüntüden aslında" diyerek tepkisini ortaya koydu.