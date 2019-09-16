Müge Anlı'nın programında kan donduran açıklama: Kardeşini öldürüp attık

16.09.2019 23:18

Müge Anlı'nın programına katılan ve 2018 yılından beri kardeşini aradığını söyleyen Mahmut Aykurt, çelişkili ifadeleriyle izleyenlerin dikkatini çekti. Akyurt son olarak gizemli bir kişinin kendisini arayarak "Kardeşini öldürüp attık" dediğini söylemesiyle Müge Anlı'yı bile şaşırttı.

AĞABEYİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ŞÜPHELERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı da iddia ediliyor. Hem ekran başındakiler hem stüdyodakiler hem de sosyal medyada olayı inceleyenler ağabey Mahmut Aykurt'un çelişkili ifadelerinden şüpheleniyor.

"KİMSE MAHMUT'UN KONUŞMALARINA İNANMADI"

Kayıp Burhan Aykurt'un kuzeni Mehmet Karakaya ise, "Mahmut'un konuşmaları kimseyi ikna etmedi. Bu programda Burhan ele alındığında 50 kişi birden izledik ama kimse Mahmut'un ifadelerine inanmadı." dedi. Müge Anlı'nın soruları sonrasında Mahmut Bey'e eşinin de inanmadığı ortaya çıktı.

HERKES, "KARDEŞİNİ ÖLDÜREN KİŞİ SANA NASIL ULAŞTI?" DİYE SORDU

Herkesin aradığı ortak cevap ise; kardeşini öldürdük diyen gizemli kişi nasıl oldu da Mahmut Bey'e ulaştı? Bu sorular hala cevabını bulmuş değil. "İzmir'e gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un nerede olduğu henüz belli değil.