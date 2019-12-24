: Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etti! Kan donduran detaylar

24.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:47

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla çözüme ulaşan Muharrem Erbay cinayetinin detayları kan dondurdu.

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla tekrar gündeme gelen Mehmet Muharrem Elbay olayı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan Zeynep Ergül'ün eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti. Cinayetin ortaya çıkan yeni detayları ise kan dondurdu.

KIZINI ARAMAK İÇİN KATILDI, CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Müge Anlı'nın programına kızını aramak için katılan Zeynep Ergül, Muharrem Erbay cinayetinin çözülmesine sebep oldu. Canlı yayına gelen ihbarlar doğrultusunda Zeynep hanımın çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.

Bu ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişiyi gözaltına alındı. Zeynep hanımın eski eşi Ercan Bozkurt cinayeti işlediğini itiraf ederken diğer zanlılar ise itiraf etmedi.

TELLE BOĞUP ÖLDÜRÜYORLAR

Zeynep Ergül tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Canlı yayına katılan Zeynep hanım ve Avukat Sinem Gök ise kan donduran cinayet ile ilgili yeni bilgiler verdi. Cinayeti itiraf eden Ercan Bozkurt ifadesini ise Avukat Gök tarafından canlı yayında detayları açıklandı.

Mustafa Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ı gel oturup konuşalım diye bağ evine çağırıyor. Daha sonra ise Cahit Ergül, Ercan Ercanoğlu ve Zeynep'in eski eşi Ercan bağ evinde buluşuyorlar. Mehmet Muharrem Erbay'ı ilk önce telle boğup öldürüyorlar sonrada bıçaklıyorlar.

Avukat Gök, Ercan'ın ifadesinde ilk önce Mustafa'nın bağ evine gömüyorlar sonrada gömdüklerini yerden çıkarıp tuz ruhu döktükleri ve parçalara ayırıp farklı yerlere gömdüklerinin yer aldığını dile getirdi.

CESEDİ PARÇALARA AYIRDI

Cinayetin en dehşet verici kısmı ise cesedin parçalara ayrılması. Kayıp olayından sonra etrafta arama yapan Jandarma ekiplerinden korkan 4 kişi cesedi Mustafa'nın bağ evinden gömdükleri yerden çıkartıp parçalara ayırıyorlar. Parçalara ayırdıktan sonra ise cesedi farklı yerlere gömdüklerini itiraf etti Ercan Bey.

Ercan bey cinayeti 4 kişi beraber işlediklerini itiraf etti. Olayda kendisinin de olduğunu söylerken cinayeti işleyenin kim olduğu ile ilgili bir şey demedi cinayeti beraber işlediklerini söyledi.Diğer 3 zanlı ise hala cinayeti itiraf etmedi.

ZEYNEP ERGÜL'ÜN KARDEŞİ LEYLA AZMETTİRİCİ

Cinayeti işleme sebebi ise Cahit ve Mustafa Ergül'in kardeşi Leyla hanım "Kimse bizim malımızın üzerine konamaz,bu adamın ortadan kalkması gerek" demesiyle Mustafa'nın oğlu Ali'yi Mehmet Muharrem Erbay'ın peşine takıyor. 1 yıl takip edilen Muharrem Erbay bir kaç kere daha bağ evine çağrılıyor ama gitmiyor. Daha sonra ise ilk gittiği gün cinayet işleniyor.

Zeynep Ergül ise canlı yayında kardeşi Leyla'nın cinayetten haberi olduğunu ve azmettirici olduğu söyledi. Gelinleri Hatice'nin ise cinayetin kanlarını temizlediğini iddia etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bu gün ise canlı yayına katılan Hatice Ergül ise Zeynep Ergül'ün suçlamalarını kabul etmedi ve cinayetten haberi olmadığını söyledi.

Bu iddialar sonrası ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü azmettiricilikle suçlanan Leyla Deniz'in evinde arama yaptı ve Mahmet Muharrem Erbay cinayeti ile ilgili delir belge aradı. Leyla Deniz daha sonra cinayet ile ilgili ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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