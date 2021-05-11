Müge Anlı'nın kardeşi kimdir? Mert Efe Anlı kimdir?
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Müge Anlı'nın kardeşi kimdir? Mert Efe Anlı kimdir?

Müge Anlı'nın kardeşi kimdir? Mert Efe Anlı kimdir?
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Ekranların sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri oluyor. Bu kapsamda Müge Anlı'nın kardeşi kimdir? Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşleri kim? sorularının yanıtları merak konusu oluyor.

Müge Anlı'nın kardeşi kimdir? sorusu Müge Anlı ile Tatlı Sert programı devam ederken sık sık merak edilen sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda Müge Anlı'nın kardeşi nereli, son zamanlarda yanıtı aranıyor. Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, hayatını merak eden vatandaşlar başarılı gazeteci ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Müge Anlı'nın kardeşi kimdir? Mert Efe Anlı kimdir?

MÜGE ANLI'NIN KARDEŞİ KİMDİR?

Müge Anlı, 2019 sezonunun kapanış programında ekranlarda tanıttığı Mert Efe Anlı isimli gencin Müge Anlı'nın kardeşi olduğu ileri sürüldü. Anlı Efe Anlı için, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum." demiş ve onu öpücüklere boğmuştu.

Müge Anlı'nın kardeşi kimdir? Mert Efe Anlı kimdir?

MERT EFE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 2019 sezon finalinde ekip arkadaşlarını da tek tek tanıttı. Kendisiyle aynı soyadını taşıyan Mert Efe Anlı için ise Anlı "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum." Açıklamasında bulundu. Müge Anlı'nın yakın akrabası olduğu tahmin edilen Mert Efe Anlı, programın editörlüğünü üstleniyor.

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