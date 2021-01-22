Genç kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Genç kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etti

22.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:52
Genç kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etti

Ağustos ayında çalıştığı muz serasında öldürülen Ali Toprak'ın katili ortaya çıktı. Eşinin katilinin bulunması için Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkan Alime Toprak'ın eşini öldürdüğü itiraf etti. Canlı yayında cinayeti anlatan kadın, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Mersin Anamur'da 31 Ağustos günü çalıştığı serada öldürülen 44 yaşındaki Ali Toprak'ın cinayetini araştırıyordu. Stüdyosunda öldürülen adamın karısı A.T. ve yakınlarını ağırlıyordu.
Cinayet günü birlikte çalıştıkları muz serasına gittiklerini anlatan A.T.; "Ben çalıştığımız diğer seraya su almaya gitmiştim. Geldiğimde öldürülmüştü" dedi. Ancak Müge Anlı'nın ulaştığı güvenlik kameralarında olayın yaşandığı seradan hiç ayrılmadığı ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

Müge Anlı'nın; "Varsa bir bildiğin, anlat" demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, cinayeti itiraf etti. "Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali'yi öldürdüm" dedi.

Genç kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etti

"BEN ÖLDÜRMESEYDİM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Cinayeti itiraf ettikten sonra canlı yayına gelen kadın, "Beni öldürmek için bıçakla üstüme yürüdü. O zaman benim çocuklarıma kim bakacaktı? Ben yapmasaydım o bana yapacaktı. Ben cesedin başında bir süre donup kaldım. Çocuklarımın duymasını istemiyordum. Büyük oğlum her şeyi biliyor ama bir kere de 'Benim babam öldü' diye ağlamadı. Çünkü ona çok çektirdi. Oğlum babasının öldüğünü öğrenince 'Anne kurtulduk' dedi. Çok kaçmaya çalıştım ama 'Çocukları öldürürüm' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Prens William Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Rusya Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kadın, Müge Anlı'nın canlı yayınında eşini öldürdüğünü itiraf etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 13:52:15. #1.14#
title