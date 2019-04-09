Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum

Oğulları Engin Karakollu'yu aramak için Müge Anlı'nın programına başvuran ve eşi Arif Karakollu'dan şüphelenen Şaziment Karakollu'ya kötü haber geldi.

Arif Karakollu, Psikolojik sıkıntılar yaşadığı ve anne babasını defalarca darp ettiği iddia edilen Engin Karakollu'yu öldürdüğünü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında itiraf etti.

"OĞLUMU DÖŞÜNDEN TEK KURŞUNLA VURDUM"

Eşi ve kızının stüdyonun dışına çıkarılmasını isteyen Arif Karakollu şunları söyledi:

"Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."

NE OLMUŞTU?

Psikolojik sıkıntılar yaşadığı ve anne babasını defalarca darp ettiği iddia edilen Engin Karakollu bir gece ortadan kayboldu. Engin Karakollu'nun annesi ve kız kardeşi, darp edilmemek ve canlarını kurtarmak için evi terk etti ve İstanbul'a yerleşti. Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan Engin Karakollu'nun annesi ve kız kardeşi, baba Arif Karakollu'yu suçladı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Arif Karakollu dün canlı yayına katıldı ve tüm suçlamaları reddetti. Ancak bugün eşi ve kızının stüdyodan çıkarılmasını istedi ve ardından cinayeti itiraf etti. Arif Karakollu'nun bu açıklamalarının ardından anne ve kız kardeşi sinir krizi geçirdi.