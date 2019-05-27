Müge Anlı'da Ecrin'in Amcasının "Şeytan" İddiası Stüdyodakileri Şoke Etti

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp bebek Ecrin'le ilgili düğüm hala çözülemedi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz hakkında üvey amcası Özkan Kurnaz canlı yayında açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

TUHAF BİR İDDİA ORTAYA ATILDI

22 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili üvey amca Özkan Kurnaz'dan tuhaf bir iddia ortaya atıldı.

"ECRİN'İ ŞEYTAN ALIP GÖTÜRDÜ!"

Bu sırada Özkan Kurnaz'dan Ecrin bebekle ilgili şok eden bir iddia geldi: Şeytan alıp götürmüş olabilir! Hatice Kurnaz ve oğlu Özkan Kurnaz, köyde daha önce şeytanların insan suretiyle göründüğünü Ecrin'in de aynı şekilde kaçırıldığını anlatmaları hem stüdyoda hem de izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Aile içerisinde herkesin böyle halisinasyonlar gördüğü ortaya çıktı.

"BOŞUNA MI UĞRAŞTIK"

Müge Anlı bu gelişmelerden sonra; "Madem şeytan aldı getirdi biz de jandarma da bu kadar aramasaydık, boşuna mı uğraştık" diyerek tepkilerini dile getirdi.