Müge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Erman Akalp konusu ele alınıyor. Müge Anlı'da Erman Akalp'in ailesi bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA ERMAN AKALP'İN AİLESİ BULUNDU MU?

Erman Akalp'e lösemi teşhisi konulması nedeniyle biyolojik ailesini aramaya başadı.