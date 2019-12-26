: Müge Anlı'da cinayet şüphelisi Zeynep Ergül'ün kömürlüğünde kemikler bulundu

26.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:51

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 3 yıl önce kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyordu. Dün gelen kan donduran itirafın gelmesinin ardından Elbay'ın öldürülüp gömüldüğü iddia edilen bağ evinde arama çalışmaları başlatıldı.

KIZINI ARAMAK İÇİN GELMİŞTİ

Müge Anlı'nın programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ın ölümüyle ilgili şüpheleri üzerine çekerken abi Cahit Ergül'ün de olayda parmağının olduğu ortaya çıktı.

GİTTİĞİ HER YERDE CİNAYETİ ANLATTI

Programda kaçakçılıktan fuhuşa kadar türlü suçlarla suçlanan Zeynep Ergül'ün, gittiği her yerde abisinin hem kocası Ercan'ı bıçakladığı hem de abisinin yakın arkadaşı olan Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürüp söz konusu bağ evine gömdüğünü söylemesi cinayeti aydınlatılmasında önemli rol oynadı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta 3 yıl öncekayıp olduğu düşünülen Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasınınardından 4 kişi tutuklandı. Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zanlıların tutuklanmasına rağmen cinayeti araştırmaya devam eden Müge Anlı, serbest bırakılan Zeynep Ergül'ü programa tekrar alarak Elbay'ın cesedini sordu.

CANLI YAYINDA KAVGA ETTİLER

Zeynep Ergül, kız kardeşi Hatice'yi cinayetle ilgili hedef gösterdi. Canlı yayına katılan iki kız kardeş tansiyonun yükselmesine neden oldu.

KÖMÜRLÜKTE KEMİKLER BULUNDU

Programa katılan bir izleyici ise olayın seyrini değiştirdi. 2,5 yıl önce Zeynep Ergül'ün evini ziyaret izleyicinin dikkatini Ergül'ün evindeki kazılmış kömürlük çekti. Evinin karşısında pirketle çevrilmiş, ve kazılıp merdiven yapılmış yer Elbay'ın öldürülüp gömüldüğü yer olabileceği tahmin edildi.

TUTUKLANDI

Bu gün ise Elbay cinayeti ile ilgili tüyler ürperten son dakika gelişmesi yaşandı. Dün izleyicinin kazılıp topraktan merdiven yapılan kömürlükte Mehmet Muharrem Elbay'a ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TELLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Tutuklulardan cinayeti itiraf eden Zeynep'in eşi Ercan Bozkurt ifadesinde "Mustafa Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ı gel oturup konuşalım diye bağ evine çağırıyor. Daha sonra ise Cahit Ergül, Ercan Ercanoğlu ve Zeynep'in eski eşi Ercan bağ evinde buluşuyorlar. Mehmet Muharrem Elbay'ı ilk önce telle boğup öldürüyorlar sonrada bıçaklıyorlar" dediği ortaya çıkmıştı.

Babalarının akibetini öğrenen Büşra Elbay ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

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